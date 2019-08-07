МИД Украины подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисрата в Ливии. В данный момент ведомство работает над тем, чтобы вернуть экипаж самолета в Украину. Об этом в МИД сообщили в ответ на запрос LIGA.net.

Как отметили в ведомстве, по данным Госавиаслужбы Украины, в 1:17 по Киеву во время разгрузки украинский самолет был атакован при помощи беспилотника. В ведомстве уточнили, что борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Сообщается, что все разрешения были в наличии.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 6 августа в аэропорту Мисрата в Ливии уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс, перевозивший гуманитарный груз из Турции.

Ранее сообщалось, что перед выходными цены на нефть пошли в рост из-за сбитого США иранского беспилотника.

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