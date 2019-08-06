В воскресенье, 6 августа, динамовцы прибыли в Брюгге, где провели свою первую игру в Лиги Чемпионов сезона 2019/20. Она завершилась минимальной победой хозяев поля, которым хватило одного мяча - 1:0.

Игра началась с атак киевлян. Подопечные Александра Хацкевича первыми создали голевые моменты у ворот соперника, но забить им не повезло. В свою очередь освоившись с манерой игры Динамо игроки Брюгге начали создавать опасность у ворот Бойко. Раз за разом их атаки завершались прорывом обороны вице-чемпиона Украины, но уверенная игра вратаря динамовцев сохраняла мир на табло.

Однако, на 36-й минуте арбитр свистнул справедливый пенальти за подножку против Клинтона Маты. Удар с точки точно реализовал Денис Бонавентуре. В первой половине встречи игроки Брюгге могли забивать ещё не раз и отчаянно отбивавшиеся гости, вероятно, были рады скорее уйти на перерыв, не пропустив больше.

В перерыве Александр Хацкевич сделал сразу две замены. На поле вышел едва-едва забегавший после травмы Виктор Цыганков и дебютировал в составе Динамо приехавший из Японии люксембургский нападающий Жерсон Родригес. Их выход усилил игру Динамо, игроки которой с выходом в середине второй пятиминутке ещё и Де Пены сумели перестроиться и перехватить инициативу на поле. Однако, мяч раз за разом летел выше ворот экс-вратаря "Ливерпуля" Симона Миньоле.

До самого финального свистка счёт в игре не изменился, сохранив для Брюгге минимальное преимущество перед ответной встрече в Киеве.

Игра на НСК Олимпийский пройдёт во вторник, 13 августа. На трибунах будет заметно теплее, чем сейчас.

Победитель этой пары выходит в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов на сильнейшего в паре "Базель" (Швейцария) и "Ласк" (Австрия).

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Как сообщала "Страна", лучшим игроком 2 тура Высшей лиги признали полузащитником Динамо. По итогам голосования Виталий Буяльский опередил своего одноклубника Сергея Сидорчука, мариуполеьца Владислава Вакулу и "горняка" Марлоса.

Напомним, что стали известны возможные соперники "Зари" и "Мариуполя" в Лиги Европы.