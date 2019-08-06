Власти США направили авианосец "Рональд Рейган" в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря, чтобы наладить диалог между странами в данном регионе, где существуют территориальные проблемы.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Фото: wikipedia.org

"Кредо этого авианосца - мир посредством силы", - цитирует издание слова командующего авианосными силами Карла Томаса.

На вопрос, что означает присутствие "Рональда Рейгана" в Южно-Китайском море на фоне роста напряженности между США и Китаем, Томас указал на роль американского военного присутствия в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

"Мы просто думаем, что необходимо соблюдать международное право, а наше присутствие обеспечивает ту безопасность и стабильность, на фоне которых могут идти дискуссии", - уточнил он.

Напомним, у Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.

Несмотря на то, что США заявляют о невмешательстве в споры, некоторые эксперты отмечают, что они связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), глава американского оборонного ведомства Марк Эспер объявил о планах размещения обычных ракет средней дальности в странах Азии.

В ответ во вторник директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что в том случае, если США разместят ракеты средней дальности в странах Индо-Тихоокеанского региона, Китай будет вынужден принять соответствующие контрмеры. Он отметил, что выход США из ДРСМД стал "лишь предлогом" для того, чтобы приступить к разработке новых видов вооружений.

До этого стало известно, что новейший атомный авианосец США оказался несовместим с истребителями F-35.