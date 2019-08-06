Бельгиец случайно купил полотно Рембрандта, датированное XVII веком.

Как говорится в сюжете ТСН, курьез произошел в городке Льеж 15 лет назад.

"В небольшом баре бельгиец познакомился с человеком, который был по уши в долгах. Чтобы выручить бедолагу он купил у него изображение Иисуса за 500 евро. На днях друзья посоветовали отдать картину на экспертизу. Она подтвердила ценность творчества", - говорится в сообщении.

Сейчас выторговать за знаменитое полотно можно по меньшей мере 30 млн евро.

Как сообщала "Страна", что картину с Зеленским, Богданом и танцовщицей продали на аукционе за 3500 долларов.

Также мы информировали, что в Подмосковье задержали вора, укравшего картину Куинджи из Третьяковки.