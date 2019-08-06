Следователями киевской прокуратуры объявлено подозрение двум мужчинам и женщине, которые в начале июля этого года ограбили 35-летнюю киевлянку, используя сильнодействующие вещества.

Об этом информирует прокуратура столицы.

Указанные лица, находясь в ресторане в Днепровском районе Киева, увидели ранее им незнакомую женщину и решили ее ограбить. Для этого злоумышленники угостили ее алкогольным напитком, в который незаметно добавили сильнодействующие лекарственные вещества, употребление которых вводит человека в беспомощное состояние.



После того, как потерпевшая потеряла сознание, преступники завладели ее имуществом, а именно мобильным телефоном, денежными средствами в сумме 2500 гривен, часами стоимостью 10 тыс грн и документами. Кроме того, последние увидели у потерпевшей ключи от автомобиля. Поэтому, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, злоумышленники завладели и авто.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников задержали на территории Львова. Ими оказались 25-летний гражданин Азербайджана и двое его сообщников - 25-летний гражданин Грузии и 24-летняя гражданка Украины.

В настоящее время задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 289 УК Украины и ч.2 ст. 187 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совмещенным с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, и разбой, совершенного по предварительному сговору группой лиц) и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Также в настоящее время проверяется возможная причастность к совершению вышеуказанного уголовного преступления несовершеннолетнего.

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