Вчера, 5 августа, на автодороге "Киев-Знаменка" вблизи с. Ивановка в ДТП попали сразу три автомобиля.

В полиции отмечают, что водитель легковушки ВАЗ-2101 не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с микроавтобусом и еще одним автомобилем.

Вследствие, пассажир ВАЗ-2101, 23-летний мужчина, от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а водитель был доставлен в больницу. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир другой легковушки, а также пассажир микроавтобуса. Пострадавших, с телесными повреждениями разной степени тяжести, доставили в больницу.

Еще одно ДТП произошло вчера, 5 августа, на Белоцерковщине. В с. Острийки, местный житель, за рулем мотоцикла Yamaha не справился с его управлением и допустил его падение. В результате, мотоциклиста доставили в местную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Как сообщала "Страна", недавно в Харьковской области в ДТП с фурой погибли три человека.

Также мы писали, как под Киевом в ДТП разбился сотрудник ГСО.