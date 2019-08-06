Полиция начала расследовать взрыв гранаты в Раздельнянской больнице в Одесской области, в результате которого погибли два человека, как умышленное убийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Полицейские расследуют обстоятельства взрыва в Раздельнянской больнице. Вследствие взрыва гранаты погибли два человека. Происшествие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной данным, к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель, 1965 г.р., который вероятно и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в здании, которое стоит отдельно, сама. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на опасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников.

Фото: od.npu.gov.ua

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, вследствие чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

В данный момент на месте происшествия продолжает работать полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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