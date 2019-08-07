Петр Порошенко сегодня ночью вернулся из отпуска в Киев.

Его борт вылетел из аэропорта Рас-эль-Хайма в Дубаи 6 августа в 20:35 по киевскому времени. В аэропорту Жуляны самолет приземлился уже сегодня в 02:30 ночи.

"Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался", - сообщил "Стране" источник в Госпогранслужбе.

"Стране" удалось сфотографировать, как Порошенко на двух "Мерседесах" покидает аэропорт.

Мерседесы Порошенко в Жулянах. Фото - Варвара Квитка

По номеру одной из машин видно, что это именно автомобиль экс-президента. "Мерседес" с таким же номером привозил Порошенко на допрос в здание ГБР.

Фото - Варвара Квитка

На капот именно этой машины 25 июля запрыгнул активист "Нацкорпуса" Никита Макеев по кличке Одиссей.

Возвращение экс-президента "Стране" также удалось заснять на видео, на котором запечатлен и самолет Порошенко.

По словам наших корреспондентов, все произошло очень быстро - самолет сел, его пассажиры погрузились в машины и тут же уехали.

Как Порошенко покидал Украину

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко вылетел из Украины 28 июля чартерным рейсом из аэропорта "Киев" на Стамбул, а оттуда тем же бортом - в Дубаи. Вместе с ним летели Алексей Порошенко, Юлия Порошенко (жена Алексея) и Елизавета Порошенко (внучка экс-президента).

После чего самолет экс-президента пропал из системы - с высокой долей вероятности он полетел куда-то дальше. К слову, через Объединенные Арабские Эмираты удобно летать на Мальдивские острова, которые так любит семья Порошенко.

Остальная часть семейства покинула Украину несколькими днями ранее, 23 июля. Так, рейсовым самолетом Киев – Мюнхен из Украины вылетели: Марина Порошенко, Евгения Порошенко (дочка), Михаил Порошенко (сын) и Александра Порошенко (дочка).

Вернулся к допросу и делу о Мальдивах

Напомним, что Порошенко вызвали на очередной допрос в ГБР уже на 12 августа.

Также интересно, что Госбюро расследований открыло дело по мальдивскому вояжу Порошенко на стыке 2017-2018 годов.

Как рассказывала тогда "Страна", Порошенко и его семья тогда покинули Украину по документам оперативного прикрытия - то есть, под вымышленными именами. По информации юриста Андрея Портнова, в ГБР подозревают, что это незаконно.

При этом в партии экс-президента "Европейская солидарность" заявляют, что их №1 летал на Мальдивы в рамках закона.