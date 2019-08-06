В Киеве женщина ушла из дома и наелась на кладбище таблеток, пытаясь покончить с собой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции.

Направляясь на вызов патрульные позвонили заявителя и установили, что его жена ушла утром на работу, впоследствии прислала ему сообщение суицидального характера. С тех пор на телефонные звонки не отвечает.

Мужчина добавил, что утром ей звонили с кредитной компании и угрожали.

Раз за разом полицейские звонили женщине. Во время одной из попыток, она ответила: "Не ищите меня, я сейчас там, где тихо и спокойно, со своими родными".

Заявитель предположил, что его жена может находиться на кладбище, поскольку недавно умерла ее мать. Инспекторы вместе с мужем и дочерью направились на кладбище и разделившись начали поиски. За считанные минуты полубессознательном гражданку заметили у могилы матери, в руках женщина держала таблетки.

Патрульные совместно с мужем немедленно оказали ей домедицинскую помощь. Женщина продолжала терять сознание, а от мужчины инспекторы узнали, что у нее больное сердце. Скорая оперативно госпитализировала женщину.

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