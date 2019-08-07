Водитель люксового авто на Печерске сломал руку патрульному полицейскому.

Инцидент произошел вчера днем рядом со станцией метро Дружбы Народов в Киеве.

По предварительным данным, конфликт с правоохранителями произошел, когда патрульные выехали на ДТП. Люксовый "Бентли" въехал в дерево и стоял неподвижно, внутри спал водитель.

Когда полицейские попытались его разбудить, тот повел себя агрессивно и бросался на патрульных. Водитель - коренастый спортивный молодчик - вывернул руку одному полицейскому.

Правонарушителю удалось сбежать с места ДТП. По словам очевидцев, от него несло алкоголем.

У патрульного медики диагностировали перелом кисти. По факту происшествия заведено уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины "Умышленное причинение сотруднику полиции телесных повреждений средней тяжести".

По информации наших источников в патрульной полиции, нарушителя зовут Дмитрий Салминский. Это может быть владелец одноименного клуба "Salminskiy" в Киеве, закрытого сейчас.

Салминский и ранее попадал в ДТП на дорогих спорткарах. В 2016 году на Урицкого произошла VIP-авария, тогда обошлось без жертв. Lamborghini Gallardo Spyder, стоимостью около 300 тыс. долларов, на которой видели Салминского, столкнулся с Ford Fiesta, в котором находились "простые смертные".

Тогда очевидцы рассказывали, что номер, оперативно снятый с Lamborghini - "DS7". Вероятно, это означает "Dmitriy Salminskiy".

На подмогу водителю спорткара тогда прибыли машины с номерами серии "ВР".Ту историю удалось замять, ведь кончилось лишь помятым железом.

Удастся ли мажорному любителю спортивных тачек сейчас "отмазаться" от избиения патрульного - вопрос открытый.

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