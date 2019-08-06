Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке со своего поста.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на само заявление Хантсмана.

"Посол США в Москве Джон Хантсман подал во вторник Дональду Трампу заявление о своей отставке", - говорится в сообщении.

В своем заявлении американский посол подчеркнул, что "американское гражданство - это привилегия", и что, по его мнению, "основная ответственность заключается в служении стране".

"Я горжусь тем доверием, которое вы оказали мне как послу Соединенных Штатов в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений. Я обещаю приложить все усилия для содействия плавному переходу, который обеспечит должное воплощение наших внешнеполитических целей", - подчеркнул Хантсман.

Отставка Джона Хантсмана с этой должности вступит в силу 3 октября. Послом в Российской Федерации он был с 2017 года.

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