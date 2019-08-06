Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в "черной бухгалтерии" Партии регионов нет фамилии бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ", передает Интерфакс-Украина.

"В "амбарной книге" фамилии Манафорта нет", - сказал генпрокурор.

Луценко уточнил: "В "черной кассе" напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата, гражданина Украины Геллера (нардеп Евгений Геллер - Прим.Ред.). Это установлено экспертизой и этого не мог не знать господин Сытник (директор НАБУ Артем Сытник - Прим.Ред.)... Поэтому американцы считают, что это носит признаки вмешательства в их политический процесс".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что нет доказанных фактов того, что Манафорт получал средства от Партии регионов, генпрокурор сказал: "В "амбарной книге" подписи Манафорта нет".

"Другие доказательства против Манафорта существуют. С офшорных юрисдикций он получал средства, похожие по размерам на те, о которых речь шла в "черной кассе", но сама "черная касса" не могла быть таким доказательств", - подчеркнул он.

Напомним, в июне 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Таким образом, САП и НАБУ не нашли доказательств получения Манафортом денег от Партии регионов.

В то же время в материале, опубликованном газетой Washington Post 28 июня, говорится, что в 2012-2013 годах Манафорт подтвердил получение $17 млн от Партии регионов. Факт получения им денег за работу для Партии регионов следует из документов, которые американец подал в Минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

Народный депутат Сергей Лещенко заявлял о наличии у него оригиналов документов о перечислении Виктором Януковичем средств Манафорту от офшорной компании со счетом в Кыргызстане и просил американских и украинских правоохранителей провести расследование.

Ранее сообщалось, что ГПУ отправила в США повторный запрос на доступ к информации о банковском счете Манафорта.