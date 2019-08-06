Муха, девушка с веслом и красная классика. Как Настя Каменских в Италии "выгуляла" не менее семи разных купальников. Фото
Популярная украинская певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом (Алексей Потапенко) проводит отпуск на побережье Италии.
Певица активно делится фото с отдыха, в том числе и достаточно откровенными снимками в бикини. Отметим, что звезда взяла в отпуск, по меньшей мере, семь купальников.
В первый день отпуска она опубликовала фото в шляпе и черном базовом купальнике, но поклонники обсуждали муху, которая оказалась на полях шляпы.
Композиция "муха". Фото: instagram.com
Позже Каменских покрасовалась на борде с веслом и в желтом бикини.
Фото: instagram.com
На палубе яхты певица позировала в голубом купальнике.
Фото: instagram.com
Опубликовав фото в купальнике с пайетками, Каменских нарвалась на критику. Подписчики певицы отметили не самое удачное выражение ее лица.
Фото: instagram.com
Фото в красном бикини, наоборот, вызвало волну восторженных комментариев.
Фото: instagram.com
В арсенале Каменских нашелся и леопардовый купальник.
Фото: instagram.com
Еще одним базовым вариантом стал белый купальник с декоративным кольцом на груди.
Фото: instagram.com
Напомним, как Каменских, Лобода и Осадчая хвастаются фигурами в бикини.
Также мы писали о том, что Каменских в Италии позировала на большой яхте в крохотном купальнике.