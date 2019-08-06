Популярная украинская певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом (Алексей Потапенко) проводит отпуск на побережье Италии.

Певица активно делится фото с отдыха, в том числе и достаточно откровенными снимками в бикини. Отметим, что звезда взяла в отпуск, по меньшей мере, семь купальников.

В первый день отпуска она опубликовала фото в шляпе и черном базовом купальнике, но поклонники обсуждали муху, которая оказалась на полях шляпы.

Композиция "муха". Фото: instagram.com

Позже Каменских покрасовалась на борде с веслом и в желтом бикини.

Фото: instagram.com

На палубе яхты певица позировала в голубом купальнике.

Фото: instagram.com

Опубликовав фото в купальнике с пайетками, Каменских нарвалась на критику. Подписчики певицы отметили не самое удачное выражение ее лица.

Фото: instagram.com

Фото в красном бикини, наоборот, вызвало волну восторженных комментариев.

Фото: instagram.com

В арсенале Каменских нашелся и леопардовый купальник.

Фото: instagram.com

Еще одним базовым вариантом стал белый купальник с декоративным кольцом на груди.

Фото: instagram.com

Напомним, как Каменских, Лобода и Осадчая хвастаются фигурами в бикини.

Также мы писали о том, что Каменских в Италии позировала на большой яхте в крохотном купальнике.