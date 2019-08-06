В ливийском аэропорту Мисрата после ударов дронов был уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании Скайавиатранс, на котором перевозился гуманитарный груз Международной Организации Красного Креста.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора компании Елену Малахову.

Отмечается, что самолет выполнял рейс из Анкары в Мисрату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста.

По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы.

Примерно в 3:17 ночи (по Киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Никто не пострадал.

По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.

Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию.

В данный момент компания связалась с консульством Украины и пытается вернуть экипаж назад в Украину. Речь идет о восьми гражданах.

По поводу груза точной информации у Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен. Компания ведет подсчет своих убытков.

Оценочная стоимость уничтоженного ИЛ-76ТД, по словам Малаховой, - 2,5 млн долларов. Это без дополнительного оборудования и стоимости груза.

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