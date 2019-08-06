Медицинская сеть "Добробут" купила клинику "Борис", стоимость сделки не разглашается. Информацию о долгожданной покупке сообщили на пресс-конференции, посвященной слиянию клиник, сообщает Укринформ.

Генеральный директор "Добробута" Олег Калашников рассказал, что покупка 100% клиники "Борис" - одна из составляющих долгосрочной стратегии развития "Добробута".

"Объединение с "Борисом" позволит расширить и углубить нашу экспертность в предоставлении высокоспециализированной помощи, а также создать крупнейшую частную сеть неотложной помощи, которая полностью покроет потребности пациентов. Стороны договорились о неразглашении финансовых условий сделки. Основная цель развития заключается в формировании крупнейшей частной медицинской сети в Украине, которая предоставляет пациентам полный комплекс медицинских услуг самого высокого качества", - прокомментировал Калашников.

"У нас совместно работают 20 карет, у нас высокие стандарты оказания услуг: минимальное время доезда благодаря широкой географии расположения подстанций. Оснащение, которое позволяет перевозить младенцев в специальных кювезах и транспортировать тяжелобольных на любые расстояния как по Украине, так и за границу", - добавила известный врач Татьяна Аникеева.

Ранее "Страна" рассказывала , что основатель клиники "Борис" Радуцкий опроверг слухи о своем назначении на пост главы Минздрава.

Также мы сообщали, что в Киеве отклонили решение о ликвидации детской больницы на Печерске.