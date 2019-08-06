Ребенка нужно кормить грудным молоком с первого часа и по меньшей мере до 2 лет - уже параллельно со "взрослой пищей". Об этом сообщает Центр общественного здоровья, ссылаясь на обновленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

"Для обеспечения лучшего роста, развития и здоровья младенцев в течение первых шести месяцев жизни они должны находиться исключительно на грудном вскармливании. Это означает исключение из рациона младенца любых других продуктов и даже воды. Младенцам в возрасте шести месяцев (180 дней) в дополнение к грудному молоку следует начинать давать прикорм. Эти кормления должны быть достаточными, то есть обеспечивать растущий организм ребенка достаточным количеством энергии, протеинов и питательных микроэлементов. Параллельно со "взрослой пищей" продолжать кормить ребенка грудным молоком как минимум до 2 лет", - советуют специалисты ВОЗ.

Подчеркивается, что грудное молоко более чем на 80% состоит из воды, особенно молоко, поступающее в начале каждого кормления. "Таким образом, каждый раз, когда матери кажется, что её ребенок хочет пить, она может кормить младенца грудью. Это позволит ребенку удовлетворить жажду, обеспечит дальнейшую защиту от инфекций и правильный рост ребенка. Младенцам в возрасте до 6 месяцев вода не нужна, даже в жарком климате", - отметили в ВОЗ.

Согласно исследованиям, ребенок при употреблении грудного молока получает вместе с ним важные антитела, защищающие его от детских болезней, например от диареи и пневмонии, от которых чаще всего умирают дети. "Дети, получавшие грудное молоко от 6 до 24 месяцев, во взрослом возрасте менее подвержены рискам развития диабета, сердечно-сосудистых, астмы и других неинфекционных заболеваний. Кроме того, дети и подростки, которые в грудном возрасте получали грудное молоко, реже страдают от избыточного веса или ожирения в старшем возрасте", - замечают специалисты.

Также сообщается, что в Европейском регионе наблюдается самый низкий процент вскармливания младенцев грудным молоком. "Длительное кормление ребенка грудным молоком характерно для стран с низким уровнем достатка. В развитых странах женщины все чаще отдают предпочтение раннему возвращению на работу, вместо длительного сидения в декретном отпуске. Таким образом, ребенок не получает самых важных факторов защиты, которые в течение жизни будут влиять на его здоровье", - отметили в ВОЗ.

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