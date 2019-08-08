Компания Samsung представила два новых флагманский смартфона: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.

Трансляцию презентации провела "Страна".

Разбираем, что умеют эти телефоны и сколько они стоят.

Характеристики Galaxy Note 10 и его "большого брата"

Представлены две версии: обычная и Galaxy Note 10 Plus. Обе поддерживают 5G.

Цена первой стартует от $949 и поставляется лишь в одной конфигурации: 8 гигабайт оперативной памяти и 256 основной.

Версия "плюс" - $1,099 за 12ГБ RAM / 256ГБ на борту. И за сто долларов сверху можно взять версию с 512 ГБ.

Спецификация на обоих смартфонах такова:

Процессор: Snapdragon 855

Широкоугольная камера: 16 мегапикселей, f/2.2

Основная камера: 12 мегапикселей, f/1.5 и f/2.4 двойная апертура

Телефото-камера: 12 мегапикселей, f/2.1, 45-градусов

Селфи-камера: 10 Мп, f/2.2

Встроенный сенсор отпечатка пальца.

А теперь отличия:

NOTE 10 PLUS

Экран: 6.8-дюймов, 3040 x 1440 пикселей

RAM: 12ГБ

Память: 256ГБ или 512ГБ, а также microSD

Батарея: 4,300 мАч

NOTE 10

Screen: 6.3-дюймов, 2280 x 1080

RAM: 8ГБ

Память: 256ГБ, без microSD

Батарея: 3,500 мАч

Презентационный ролик обоих телефонов:

Фото Galaxy Note 10 и Plus-версии

Какие слухи ходили о презентации Galaxy Note 10

Говорилось, что 7 августа южнокорейская компания Samsung представила две модели смартфона Galaxy Note 10: стандартную с размером экрана 6,3 дюйма и Galaxy Note10+ с экраном 6,8 дюймов. А также версию Galaxy Note10 5g.

Процессор. Работает новинка на базе фирменного процессора Exynos 9825. Версия для США - на базе Snapdragon 855+. То есть аппарат очень мощный.

Память. Оперативная память от 8 до 12 ГБ.

Емкость. Старшая версия получила емкость 4300 mAh, младшая - 3500 mAh. Обе они поддерживают функцию быстрой зарядки: 45 Ватт для старшей версии, и 25 Ватт - для младшей. Но само быстрое зарядное устройство для смартфона придется покупать отдельно. Оно обойдется примерно в 50 евро.

Экран. Диагональ Galaxy Note10 6,3 дюйма , у "плюсовой модели" - 6,8. Разрешение экрана 2К. Он защищен стеклом с повышенным сопротивлением к ударам - Gorilla Glass шестого поколения. Дисплей занимает всю лицевую поверхность гаджета, а разговорный динамик расположен под ним. Под экраном будет и сканер отпечатка пальцев.

Камера. На тыльной стороне корпуса расположена тройная камера с двойным зумом: две камеры по 12 и одна на 16 Мп. Спереди находится камера на 10 Мп. Стилус не получил камеру, но зато оснащен дополнительной функцией, которая позволяет управлять операционной системой, водя ним в воздухе.

Цвета. Смартфон представлен в черном, белом, розовом, красном и градиентных цветах. Но не вся эта палитра появится сразу со старта. Гаджеты разных цветов можно будет выбрать чуть позже анонса в зависимости от региона.

Цена. Ценник Samsung Galaxy Note10 в районе 1000 евро, Samsung Galaxy Note10+ - 1150 евро, а модели, поддерживающие 5G, обойдутся еще дороже.

Предзаказ можно будет оформить уже в ночь после презентации - с 7 на 8 августа.