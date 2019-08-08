Компания Samsung представила два новых флагманский смартфона: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus.
Трансляцию презентации провела "Страна".
Разбираем, что умеют эти телефоны и сколько они стоят.
Характеристики Galaxy Note 10 и его "большого брата"
Представлены две версии: обычная и Galaxy Note 10 Plus. Обе поддерживают 5G.
Цена первой стартует от $949 и поставляется лишь в одной конфигурации: 8 гигабайт оперативной памяти и 256 основной.
Версия "плюс" - $1,099 за 12ГБ RAM / 256ГБ на борту. И за сто долларов сверху можно взять версию с 512 ГБ.
Спецификация на обоих смартфонах такова:
- Процессор: Snapdragon 855
- Широкоугольная камера: 16 мегапикселей, f/2.2
- Основная камера: 12 мегапикселей, f/1.5 и f/2.4 двойная апертура
- Телефото-камера: 12 мегапикселей, f/2.1, 45-градусов
- Селфи-камера: 10 Мп, f/2.2
- Встроенный сенсор отпечатка пальца.
А теперь отличия:
NOTE 10 PLUS
- Экран: 6.8-дюймов, 3040 x 1440 пикселей
- RAM: 12ГБ
- Память: 256ГБ или 512ГБ, а также microSD
- Батарея: 4,300 мАч
NOTE 10
- Screen: 6.3-дюймов, 2280 x 1080
- RAM: 8ГБ
- Память: 256ГБ, без microSD
- Батарея: 3,500 мАч
Презентационный ролик обоих телефонов:
Фото Galaxy Note 10 и Plus-версии
Какие слухи ходили о презентации Galaxy Note 10
Говорилось, что 7 августа южнокорейская компания Samsung представила две модели смартфона Galaxy Note 10: стандартную с размером экрана 6,3 дюйма и Galaxy Note10+ с экраном 6,8 дюймов. А также версию Galaxy Note10 5g.
Процессор. Работает новинка на базе фирменного процессора Exynos 9825. Версия для США - на базе Snapdragon 855+. То есть аппарат очень мощный.
Память. Оперативная память от 8 до 12 ГБ.
Емкость. Старшая версия получила емкость 4300 mAh, младшая - 3500 mAh. Обе они поддерживают функцию быстрой зарядки: 45 Ватт для старшей версии, и 25 Ватт - для младшей. Но само быстрое зарядное устройство для смартфона придется покупать отдельно. Оно обойдется примерно в 50 евро.
Экран. Диагональ Galaxy Note10 6,3 дюйма , у "плюсовой модели" - 6,8. Разрешение экрана 2К. Он защищен стеклом с повышенным сопротивлением к ударам - Gorilla Glass шестого поколения. Дисплей занимает всю лицевую поверхность гаджета, а разговорный динамик расположен под ним. Под экраном будет и сканер отпечатка пальцев.
Камера. На тыльной стороне корпуса расположена тройная камера с двойным зумом: две камеры по 12 и одна на 16 Мп. Спереди находится камера на 10 Мп. Стилус не получил камеру, но зато оснащен дополнительной функцией, которая позволяет управлять операционной системой, водя ним в воздухе.
Цвета. Смартфон представлен в черном, белом, розовом, красном и градиентных цветах. Но не вся эта палитра появится сразу со старта. Гаджеты разных цветов можно будет выбрать чуть позже анонса в зависимости от региона.
Цена. Ценник Samsung Galaxy Note10 в районе 1000 евро, Samsung Galaxy Note10+ - 1150 евро, а модели, поддерживающие 5G, обойдутся еще дороже.
Предзаказ можно будет оформить уже в ночь после презентации - с 7 на 8 августа.