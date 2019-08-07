Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты во время выполнения служебных обязанности должны использовать украинский язык.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112.Украина" во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - сказал Разумков.

"Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы будут говорить на государственном языке… Если пока что где-то не хватает знаний, они их подтянут", считает Разумков.

В то же время, как отметил Разумков, в быту народные избранники вольны говорить на том языке, на котором им удобнее.

"В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего", - сказал он.

"Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется – это моя личная позиция – надо все-таки использовать государственный язык", - резюмировал он.

Как сообщалось, Разумков был был выдвинут на пост председателя Верховной Рады партией "Слуга народа".

Также мы писали, что Разумков назвал все фамилии претендентов на должности замов главы фракции "Слуга народа" в новой Раде.