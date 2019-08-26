В Украине начинают действовать основные положения Закона "Об информации для потребителей пищевых продуктов", которые устанавливают общие принципы и требования по информации о пищевых продуктах.

Закон касается их маркировки, а также обязанности операторов рынка относительно доведения этих данных до потребителей.

Действие закона распространяется на операторов рынка пищевых продуктов на всех этапах пищевой цепи, а также на продукты, предназначенные для конечного потребителя, включительно пищевые продукты, реализующиеся в сфере общественного питания.

В соответствии с новыми требованиями, с 6 августа 2019 года информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава. Данное требование распространяется как на рекламу, так и на саму упаковку.

Обязательной для предоставления является такая информация:

название пищевого продукта;

перечень всех ингредиентов (как основных, так и дополнительных);

количество пищевого продукта в установленных единицах измерения;

минимальный срок пригодности или дата "употребить до";

любые особые условия хранения и/или условия использования (при необходимости);

наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов, ответственного за информацию, а для импортированных пищевых продуктов - наименование и местонахождение импортера, а также страна происхождения или место происхождения;

инструкции по использованию - в случае, если отсутствие таких инструкций усложняет надлежащее использование пищевого продукта;

для напитков с содержимым спирта этилового свыше 1,2 процента объемных единиц - фактическое содержимое спирта;

информация о питательной ценности.

Операторы рынка должны обязательно указывать информацию о наличии веществ, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, наличие ГМО, наличие добавочной воды и тому подобное.

Отдельное внимание обращено на требования относительно информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционно. Вся обязательная информация должна быть доступной потребителю для ознакомления до момента продажи.

Название пищевого продукта должно содержать или сопровождаться информацией о физическом состоянии продукта или специальной обработке, которой поддавался продукт (порошкообразный, продукт сублимационной сушки, быстро замороженный, концентрированный, копченый и тому подобное), во всех случаях, когда отсутствие такой информации может вводить потребителя в заблуждение.

Кроме того, усилена ответственность операторов рынка за нарушение законодательства относительно предоставления потребителям информации о пищевых продуктах.

Так, нарушение требований относительно предоставления информации, предоставление неточной, недостоверной и непонятной для информации влекут за собой наложение штрафа на юридических лиц в размере пятнадцати минимальных заработных плат (62 595 грн), на физических лиц - предпринимателей - в размере десяти минимальных заработных плат (41 730 грн).

А непредоставление потребителю информации о веществах, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, наказывается штрафом в размере до 30 минимальных заработных плат (125 190 грн).

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