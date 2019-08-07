После нескольких дней роста курс американского доллара начала снижаться. Так, во вторник, 6 августа, он потерял 10 копеек, остановившись в рамках 25,53-25,56 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что на протяжении всего дня котировки шатали в разные стороны.

"Начинался день дорого - в рамках 25,60-25,70 грн/$, после чего рынок резко ушел вниз - сразу к 25,50-25,52 грн/$. Приподняли цены только к обеду, и межбанк оказался в рамках 25,57-25,59 грн/$. И только после того, как валюты подлили к вечеру, произошла финишная коррекция", - рассказал о неспокойном дне финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Из числа главных валютных продавцов выделяли ПУМБ, Укргазбанк и Приватбанк, а из покупателей - Ситибанк и Нацбанк.

Вероятно, Ситибанк готовится к ожидаемому погашению 6-месячных гривневых гособлигаций Минфина. Среди держателей есть иностранцы, и возможно, кто-то уже сообщил о планах конвертироваться в гривну и вывести средства за границу.

Ну и НБУ уже по привычке пополнил свои золотовалютные резервы. По подсчетам казначеев, взял он до $10 млн по 25,53 грн/$. Ни в какой сравнение с приобретениями прошлой недели, когда за день покупалось по $200 млн. Благодаря чему регулятор поставил рекорд по покупкам на межбанке в июле и существенно нарастил свои золотовалютные резервы.

"Текущие курсы стали отражением разновекторных интересов участников рынка. Происходила покупка валюты нерезидентами под вывод дивидендов, при этом Минфин разместил сравнительно скромный объем ОВГЗ. Произошел курсовой отрыв наличного рынка. И по-прежнему наблюдались спекулятивные раскачки курса", - прокомментировал ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как отмечает издание, общий объем торгов был на среднем уровне - порядка $180-200 млн.

На наличном рынке также не было единого мнения по цене валюты. Если утром средний ценовой диапазон на продаже доллара людям находился в рамках 25,80-25,90 грн/$, то к вечеру он расширился до 25,70-25,90 грн/$. Минимальный курс оказался на уровне 25,65 грн/$, максимальный - 26,0 грн/$. Выкупали "американца" у населения в рамках 25,20-25,69 грн/$.

На 7 августа финансисты не прогнозируют заметных курсовых изменений: Юрий Гриненко спрогнозировал открытие межбанка 25,50-25,65 грн/$, а Олег Куринной торговлю в рамках 25,55-25,65 грн/$.

Ранее мы писали о том, что происходило сегодня с курсом на межбанке, в обменках и банках.

Также сообщалось, что курс биткоина подобрался к отметке 12 тысяч долларов.