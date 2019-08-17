При отсутствии вывода медицинского заведения о потребности в постоянном присмотре, уход за пенсионером, независимо от его возраста, не может служить основанием для зачисления периодов такого присмотра в стаж работы, чтобы получить назначение пенсии по возрасту.

К таким выводам пришли судьи Кассационного административного суда ВС в постановлении от 31 июля 2019 года по делу № 348/2357/16-а, передает Юрлига.

Отмечается, что истец обратился в управление ПФ с требованием назначить ему пенсию по возрасту (после достижения 60 лет) как участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Поскольку в этот период он не имел необходимого страхового стажа - не менее 15 лет (в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в редакции, когда возникли спорные правоотношения), просил зачислить в его страховой стаж период ухода за пенсионерами.

Управление ПФ отказало истцу, мотивируя тем, что страховой стаж истца (9 лет 2 месяца 27 дней) является недостаточным для назначения пенсии по возрасту как участнику ликвидации последствий на ЧАЭС. Кроме этого, истец не предоставил необходимых справок, дающих возможность определить его период работы в зоне отчуждения. Период ухода за лицами пенсионного возраста также не был зачислен в общий стаж работы из-за отсутствия медицинского заключения о том, что такие лица требовали присмотра.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. ВС указал, что выводы этих судов в части зачисления спорных периодов в стаж работы истца основываются на неправильном применении норм материального права.

ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно подтверждения истцом периодов участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и его права на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста, поскольку факт пребывания истца в зоне ЧАЭС в период с 29 августа до 9 января 1986 года полностью подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела.

В то же время ВС указал, что при отсутствии необходимого минимального страхового стажа лицу не может быть назначена пенсия со снижением пенсионного возраста в соответствии со ст. 55 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы"даже при условии подтверждения факта участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в соответствующие периоды.

Верховный Суд указал, что в стаж работы засчитываются периоды присмотра не за любым пенсионером, а лишь за требующим такого присмотра (пункт "ж" ст. 3 и пункт "є" ст. 56 Закона "О пенсионном обеспечении"). Потребность в таком присмотре должна быть подтверждена соответствующим выводом медицинского заведения. Ведь именно состояние здоровья является тем критерием, по которому определенных лиц относят к категории, время ухода за которыми засчитывается в стаж работы.

Неподтвержденное статуса лица с инвалидностью І группы, статуса ребенка с особыми потребностями или статуса пенсионера, который по медицинскому заключению требует постороннего присмотра, исключает возможность зачисления периода ухода за ними в стаж работы.

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