Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидера Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и презилента РФ Владимира Путина как можно скорее провести встречу в нормандском формате. Об этом глава государства написал на своей страницее в Facebook.

Срочные переговоры планируется провести в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

"Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - констатировал президент.

"…я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал Зеленский.

Скриншот: Facebook/ Володимир Зеленський

Ранее сообщалось, что стало известно, как именно погибли четверо украинских военных.

С 00:01 21 июля на Донбассе наступило перемирие, которое время от времени нарушается обстрелами со стороны противника. В частности в пятницу, 2 августа, боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, были ранены двое украинских военнослужащих.

Ранее "Страна" писала о заявлении Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, что единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны противника с 21 июля пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский уволили Сырского с должности командира ООС. Его заменил генерал-лейтенант Кравченко.