Богатейшие 500 миллиардеров мира потеряли порядка $117 млрд за один день на фоне крупнейшего в 2019 году обвала рынка акций в США в понедельник, 4 августа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского агентства, один только владелец компании "Amazon" Джефф Безос потерял из-за обесценивания акций порядка $3,4 млрд.

Однако, на прошлой неделе он успел продать акции Amazon.com Inc на миллиард долларов, вскоре после того, как обналичил ещё 1,8 миллиарда долларов. Хотя продажи акций на прошлой неделе были его единственными продажами в 2019 году, их было достаточно, чтобы стать крупнейшими для него за всю историю.

В частности, он распродал 532 120 акций в четверг и пятницу (1-2 августа) после продажи почти миллиона акций в начале недели. Безосу по-прежнему принадлежит 12% акций Amazon, оцениваемых в 100 миллиардов долларов.

Как отмечается, обвал на бирже в Нью-Йорке может быть связан с повышением напряжённости в отношениях США и Китая и общим состоянием коллапсирующей глобальной финансовой системы. Крупные потери также понесли Бернар Арно ($3,2 млрд), Марк Цукерберг ($2,8 млрд), Мукеш Амбани ($2,4 млрд) и Билл Гейтс ($2 млрд)

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