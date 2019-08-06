Украине необходим закон, определяющий правила работы средств массовой информации в условиях войны, считает будущий депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Сергей Швец. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока что это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это все несистемный подход… Есть у меня такая идея (подготовить законопроект - прим. ред.). И все это надо сделать в короткий срок", - рассказал Сергей Швец.

По его мнению, законопроект должен содержать и "глоссарий войны". "Что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты, не провозглашенные республики... Это все должно быть определено в законе", - отметил Швец.

По его словам, при подготовке законопроекта необходимо изучить мнение граждан - согласны ли они на ограничение информации в условиях войны для их же безопасности, а "если согласны, то в какой мере".

Швец поделился планами, что намерен работать по профилю (до избрания в Верховную Раду был ведущим на "Студии 1+1" - прим. ред.) в парламентском комитете по информационной политике и свободе слова. Он уверен, что этот профильный комитет будет одним из самых численных и "самый революционный".

"Там соберутся люди с прорывными идеями", - сказал он.

Непомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Это произошло после того, как СМИ опубликовали вышедший с Банковой вброс об отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Эта история вызвала недоумение журналистов, которые заявили о том, что их использовали также, как и в случае с "убийством Бабченко", когда власть Порошенко объявила, что известный журналист мертв.