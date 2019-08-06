Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также зеленые номера для электрокаров. Об этом сообщается на сайте Рады.

Соответствующий закон был принят 11 июля. В частности, документом поручается Министерству внутренних дел, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в течение 6 месяцев после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров. Также законом данным ведомствам поручается вести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Как сообщается, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, предусматриваются также и штрафы за нарушение требований к парковочным местам для электрокаров. Законом определяются штрафы в размере 340-510 гривен за остановку или стоянку авто на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто. Кроме того, инспекторы по парковке смогут задерживать автомобиль нарушителя, применяя эвакуаторы.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил продавать элитные номера. Цена вопроса - до 30 тысяч гривен.

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