Жительницу Умани Черкасской области А. Бобуху обвинили в мошенничестве с благотворительным сбором денег. Женщина якобы заболела раком. Средства для нее взялись собирать волонтеры. Впоследствии поступила шокирующая для всех новость - больная умерла. Но через несколько дней выяснилось, что на самом деле она жива, сообщает издание "Вечерние Черкассы".

"В интернете есть много всеукраинских групп взаимопомощи. Участники обмениваются вещами, помогают продуктами, собирают деньги. Документы тщательно проверяют, но в случае экстренного случая, тем более если участница долго в группе, не до справок. Как гром среди ясного неба - Бобуха в реанимации. Онкология, беременная, кесарево, потом снова реанимация, кома. Мы все радовались информации, стало лучше и молились, когда начинались кризисы. Об этом администраторам нескольких групп сообщал муж через Вайбер. она даже пыталась тоже быть активной: то комментировала, выставляла фотографии", - заявила волонтер Оксана Флора.

В начале июня девушки, как обычно, поинтересовались ее здоровьем. "Она умерла, стала ангелом. Похороны состоятся в Умани". Так отписал со страницы Анны муж. После этого телефон Бобухи выключили, а страницы в социальной сети удалили.

Через несколько дней одна из участниц благотворительной группы случайно выяснила, что (женщина - прим.ред.) жива и не болеет. "Пока проверяли информацию, один из ее телефонов начинает принимать звонки. Мы вас ни о чем не просили. Жива, деньги возвращать не собираемся", - таков был ответ. Ей перечисляли немалые суммы в гривнах и даже долларах и евро. Из-за нее я не смогла собрать на лечение тяжело травмированного мальчика", - рассказала одна из участниц. На Бобух уже написаны многочисленные заявления в полицию. Деньги на лечение женщина просила и у знакомых и родственников.

"Несколько лет назад она вышла замуж за моего двоюродного брата и была беременна. Все было бы хорошо, но в один день у нее исчез живот и даже человек не знал, что случилось с ребенком. Мы все были шокированы. Вскоре они расстались и через некоторое время она снова вышла замуж и вот появились эти все фото об онкологии. Мы все верили ей. Писала мне, брату, всем родственникам. Сбрасывали больше, чем просила. Думали, лишь бы она преодолела эту болезнь, хотя уже она никто нам", - сообщила Ирина Календюк.

Бобуха родилась в Умани. После второго бракосочетания перебралась в село Красная Слобода, откуда позже уехала вместе с мужем. Последний раз ее видели в Черкассах.

"Очень много ей на Слободу поступало бесплатных посылок. Была беременной, но потеряла ребенка. Об этом она имеет справку. А вот справку о болезни она не давала ни нам, ни волонтерам. Последние к нам обращались, когда появилась информация, что эта женщина обманула людей.

Когда я увидела фото и рассказ о болезни у нее на страничке в соцсети, предложила прийти, и написать заявление на получение помощи. Необходимы были только документы из больницы. Она отказалась, ссылаясь на занятость. Пока жила здесь соседи заподозрили, что никакой химиотерапии не было, а голову сама брила. Где сейчас она, не знаю. Говорят, где-то в Черкассах", - рассказала рассказывает сотрудница Червонослободского сельовета.

Перед "смертью" Бобуха писала, что нуждается в деньгах на выезд за границу. Там якобы и должны были делать операцию. По номеру мобильного, который предоставили волонтёры, женщина не отвечает. Открыто ли против неё уголовное дело, в полиции пока не говорят.

Фото: vechirka.net

Как сообщала "Страна", в Киеве осудили двух фейковых соцработниц, которые ограбили и избили 80-летнюю старушку. В Дарницком районном суде поддержали позицию прокуратуры и приговорили одну из преступниц, которая уже была ранее судима, к 5 годам лишения свободы, а другую, которая имеет на иждивении четырех малолетних детей, к 3 годам испытательного срока.

Отметим, что работницы лжесобеса за несколько часов вынесли у старушек 130 тысяч гривен.