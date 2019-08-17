Украинская певица Maruv, которая выиграла отбор на Евровидение-2019, но все равно не попала на конкурс, опубликовала в соцсети фото, на которых она запечатлена в кошачьем образе.

Снимки появились на странице певицы в Instagram. Maruv позирует в прозрачном топе с ажурным леопардовым принтом, через который просвечивается ее грудь. Лицо певицы прикрывает маска.

"Очень красивая кошечка", "Восторг", "Богиня", "Киса, которую мы заслужили", "На Монику Белуччи здесь похожа", - такие комментарии оставляют поклонники под опубликованными фо комментариях под фото.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что певица Maruv показала новый пикантный клип.

Также мы сообщали, что певица Maruv объявила об участии в новом сезоне проекта "Танцы со звездами".