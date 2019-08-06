В понедельник, 5 августа, в медицинском центре в Нью-Йорке умерла лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон. Ей было 88 лет. Об этом передает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

Тони Моррисон была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Её роман "Возлюбленная" получил Пулитцеровскую премию за лучшую художественную книгу в 1988 году.

"Повествование никогда не было для меня просто развлечением. Это, я полагаю, один из главных способов, которым мы усваиваем знания", - сказала она в своей нобелевской речи.

Сообщается, что Тони Моррисон с детства любила читать, среди её любимых авторов были Джейн Остин и Лев Толстой. Её отец, работавший сварщиком, в свободное время любил рассказывать истории из жизни чернокожих жителей США, что позже нашло отражение в книгах писательницы.

Тони Моррисон. Фото: springvilletelephone.com

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