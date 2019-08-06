Первое заседание новоизбранного Верховной Рады состоится 3 сентября, после чего начнутся переговоры о кадровых назначениях.

Об этом представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сказал на брифинге во вторник, 6 августа, сообщает Укринформ.

"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или другие. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.

До этого руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко сообщал, что президентская политсила надеется, что новоизбранная Верховная Рада Украины начнет свою работу как можно быстрее - уже в августе 2019 года, причем неплохо было бы первое заседание "привязать ко Дню Независимости". Позднее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что парламент не успеет собраться до 1 сентября.

Напомним, что лидер Слуги народа Разумков обещает, что новая Рада обсудит особый статус Донбасса.

Также мы публиковали крайние сроки, когда по закону должна запуститься новая Рада.