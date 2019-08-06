В среду, 7 августа, впервые избранных депутатов украинского парламента приглашают посетить еще один тренинг "Регламент Верховной Рады Украины", который организует Тренинговый центр Программы USAID РАДА. Об этом во вторник сообщает пресс-служба аппарата ВРУ.

Отмечается, что тренинг состоится 7-8 августа в конференц-зале комплекса "Трипольское солнце" в с. Подгорцы, 27-ый км Новообуховского шоссе в Киевской области.

"Участники 2-дневного тренинга знакомятся с одним из ключевых документов для парламентской деятельности - Регламентом Верховной Рады Украины: его месту в системе законодательства; основными функциями и формами работы Верховной Рады; принципами парламентской этики; процедурами и видами голосований; ключевыми аспектами законодательного процесса и др. Тренинг дает возможность новоизбранным народным депутатам быстро войти в работу парламента и в дальнейшем совершенствовать свои знания и навыки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тренинге примут участие 25 человек, при этом организаторы обещают возместить им проезд и обеспечить проживание и питание.

"Уже скоро новоизбранные народные депутаты Украины начнут выполнять свои обязанности. Учитывая специфику, особенности и сложность такой работы, важно, чтобы впервые избраны народные депутаты были готовы к выполнению своих обязанностей и получили необходимые знания и навыки", - пишет пресс-служба.

Как сообщается, программа USAID РАДА реализуется с 2013 до 2020 года. Ее задача на 2019-2020 годы — способствовать введению парламентской реформы и становлению парламента Украины как подотчетной, открытой и демократической институции.

Одним из направлений деятельности Программы USAID РАДА является обучение народных депутатов, в том числе впервые избранных, и их помощников-консультантов. С этой целью тренинговым центром Программы разработан ряд тренингов.

Программа USAID "РАДА: ответственность, подотчетность, демократическое парламентское представительство" выполняется Фондом Восточная Европа и реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее сообщалось, что американцы решили провести под Киевом тренинг для новоизбранных депутатов Рады.

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