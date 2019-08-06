В среду, 7 августа, в Украине воздух прогреется еще на несколько градусов, но при этом запад страны не покинут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины ожидается переменно облачная сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

На западе Украины ночью столбики термометров опустятся до +12-16 градусов. Днем воздух прогреется до +26-30. Кратковременные дожди, гроза.

На севере страны - ночью +11-15 градусов, а днем потеплеет до +26-29. В центральной части ночью +13-15, днем - до + 26-28. На востоке ночью похолодает до +10-13 градусов, а днем воздух прогреется до + 24-27. На юге ночью +13-19, а днем потеплеет до +28-30.

Ранее "Страна" писала о том, что на западе Украины объявили "желтое" штормовое предупреждение на 7 августа.

Также мы сообщали, что самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Украине стал июль 2019 года.