Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько, который был назначен Порошенко в апреле 2019 и заместителя главы ГПС Артура Пименова.

"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе президента №582/2019 от 6 августа, обнародованном пресс-службой во вторник, 6 августа.

Другим своим указом (№583/2019 от 6 августа), обнародованном на сайте президента вслед за предыдущим, Зеленский уволил Пименова с должности заместителя руководителя Госпогранслужбы Украины.

Гресько был назначен первым заместителем главы Государственной пограничной службы вместо Василия Серватюка 10 апреля 2019г указом пятого президента Украины Петра Порошенко №115/2019. ранее он занимал должность директора Департамента охраны госграницы Госпогранслужбы.

Пименов был назначен заместителем главы Государственной пограничной службы указом Порошенко №438/2018 от 27 декабря 2018г. До этого назначения он занимал должность директора Департамента оперативной деятельности погранведомства.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", в ГПСУ заявили о критической ситуации с финансированием пограничников. "Сейчас мы пытаемся взять финансирование с четвертого квартала и подвинуть вперед, чтобы можно было хоть как-то людям вернуть долги", – сказал новый глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Отметим, что сотрудников СБУ обвинили в убийстве двух украинских пограничников.