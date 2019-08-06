В концерне "Укроборонпром" намечаются радикальные кадровые перестановки. Как стало известно "Стране" из своих источников, проходит последние этапы согласования Алексей Тимофеев. Сейчас это главный претендент на должность генерального директора компании.

"Уже были собеседования с Айварасом Абромавичусом (главой набсовета концерна - Прим. Ред.) и Давидом Арахамией (возможный глава фракции "Слуги народа" в новом парламенте, имеющий свои интересы в оборонном бизнесе - Прим. Ред.). По моей информации, сегодня должны передать его резюме Владимиру Зеленскому", - сообщил источник, близкий к "Укрборонпрому".

В недавнем интервью "Радио Новое Время" Абромавичус намекнул, что "в принципе уже подошли к выбору кандидата". "Сейчас этого кандидата будем согласовывать в Офисе президента. Пока человек имеет другую работу, поэтому пока его не утвердили, думаю, преждевременно называть его имя", - сказал Абромавичус.

Сам Алексей Тимофеев, к которому "Страна" обратилась с просьбой прокомментировать информацию о его возможном назначении также пока ничего не ответил.

На данный момент Алексей Тимофеев возглавляет компанию Trident Acquisitions Corp., одним из основателей которой является оппозиционный экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев. Недавно эта компания победила в конкурсе на добычу газа в шельфе Черного моря. Но результаты конкурса фактически были заблокированы Кабмином. Как пояснил эк-премьер-министр Владимир Гройсман, он ожидал участия в конкурсе мировых лидеров уровня Shell или Exxon. Поэтому будет ставить вопрос проведения нового конкурса.

В послужном списке Тимофеева также работа на топовых должностях в "Смарт-холдинге" Вадима Новинского, компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука, в государственной "Укргаздобыче" и НАК "Нафтогаз", где он входил в правление. Тимофеев также участвовал в конкурсе на должность главы госконцерна "Укрспирт", но не прошел.

Напомним: концерн "Укроборонпром" за годы пребывания у власти бывшего президента Петра Порошенко оброс многочисленными коррупционными схемами, и стал настоящей кормушкой ля людей из ближайшего окружения Порошенко, в частности, семьи Свинарчуков (Гладковских).

Одним из первых решений нового президента Владимира Зеленского стало назначение Айвараса Абромавичуса на должность главы набсовета "Укроборонпрома". Позже тот представил свой план реформирования концерна, который, как уже писала "Страна", жестко раскритиковали эксперты.

Абромавичус, в частности, предлагает сделать из "Укрборонпрома" своего рода "военный "Нафтогаз" - государство в государстве с миллионными зарплатами и неконтролируемыми ценами. Непрофильные активы предлагается передать в Фонд госимущества, а эффективность остальных считать по специальной формуле. От результатов должны зависеть бонусы и зарплаты. Также хотят полностью поменять основы международной деятельности "Укроборонпрома" и перейти в производстве вооружения на стандарты НАТО.

Эксперты опасались, что в итоге Украина будет вынуждена закупать свое же вооружение по тройной цене, а с международного рынка, где наша страна является серьезным игроком, мы и вовсе можем уйти.

Судя по всему, реализовать эту стратегию и должен будет Тимофеев, в случае его утверждения на новой должности.

"Не удивительно, что для трансформации "Укроборонпрома" в "военный "Нафтогаз" Абромавичус решил привлечь человека из "Нафтогаза", - прокомментировал "Стране" экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

По его информации, рассматривали также другого кандидата из НАКа, но "тот отказался".

Профильное сообщество смущает тот факт, что Тимофеев весьма далек от оборонного бизнеса. "Важно в чьих интересах будет работать новый топ-менеджмент - Украины или транснациональных корпораций. Важно понимать, что Украина как сильный игрок рынка вооружения никому не нужна", - говорит Бондарчук.

"Новый руководитель не обязательно должен быть из отрасли. Главное, чтобы он хорошо владел темой оборонной промышленности и был эффективным менеджером", - считает директор международной ассоциации "Институт национальной политики" Юрий Шулипа.

Он также добавил, что нынешнее руководство "Укроборонпрома" нужно полностью менять. "Компания погрязла в коррупции. Сейчас возбуждено более 500 уголовных дел, а за прошлый месяц проведено 23 обыска в компаниях-участниках "Укроборонпрома". Главная проблема - в безнаказанности. Только 2% всех уголовных дел доходит до суда, которые в этих же судах и разваливаются", - говорит Шулипа.