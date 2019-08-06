Поставки дизтоплива из России в августе сократятся почти в два раза, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Поставки российского ресурса в августе сократятся почти вдвое... То, что идет через трубопровод, сократится где-то с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Кроме того, мы располагаем информацией о том, что российская "ЛУКОЙЛ" хотела поставлять в Украину 80 тыс. тонн, но пока не получила разрешение от российского министерства", - сказал он.

При этом Герус подчеркнул: поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза. Кроме того, увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

"Мощности нефтетерминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов. "Укрзализныця" может обеспечить достаточное количество подвижного состава для их перевозки. Также "Укрзализныця" сформирует неснижаемый запас дизтоплива для стабильной работы", - сообщил в свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, введение спецпошлин не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.

Герус также отметил, что российские компании, недавно приостановившие работу на рынке Украины, заинтересованы в ее продолжении, о чем свидетельствует их поведение, в частности то, что в июле они закачали дополнительные 40 тыс.тонн дизтоплива в собственные хранилища с целью избежать оплаты спецпошлин.

"Уже в августе мы достигнем существенной диверсификации (поставок дизтоплива - Прим. Ред.). Если раньше поставки из России составляли около 45%, то мы ждем, что в августе они составят не более 25%, а в сентябре этот показатель может сократиться до 10-15%", - сказал Герус.

В то же время он подчеркнул, что российские компании, импортирующие нефтепродукты в Украину могут продолжить работу на этом рынке, однако должны в полном объеме платить все соответствующие пошлины.

Омелян также сообщил, что сегодня было принято решение сформировать оперативный логистический штаб, который будет работать на ежедневной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины и государственными компаниями.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.

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