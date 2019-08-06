В среду, 7 августа, в Западном регионе Украины ожидается ухудшения погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

"7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Также спасатели предупреждают, что 6-7 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В среду, 7 августа, в большинстве регионов Украины ожидается потепление. В большинстве областей завтра потеплеет до +25...+30 градусов, на востоке - до +24...+26 градусов.

Как сообщала "Страна", синоптики предупреждают, что во вторник, 6 августа, в Украину начнет возвращаться летняя жара.

Мы разбирались, что будет с ценами на новый урожай. До недавнего времени наш лук закупали в Польше, но уже вторую неделю подряд тамошние компании отказываются от украинского лука и полностью переориентировались на работу с местными фермерами.



