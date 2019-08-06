Главный тренер "Шахтёра" Луиш Каштру на пресс-конференции по окончании победной домашней игры с "Карпатами" сообщил, что планирует отдохнуть на следующий день.



На вопрос, как он любит это делать наставник "Шахтёра" рассказал, что предпочитает читать. Также в списке своих отдыхательных занятий он назвал видеосервис Netflix. В этом Луиш оказался похож на своего предшественника Паулу Фонсеку, который любит смотреть сериал "Suits" и читать книги.

Как сообщала "Страна", во вторник, 6 августа, игроки киевского "Динамо" начинают выступления в Лиге Чемпионов нового сезона. Выездная игра против "Брюгге" начнётся в 21.30 по Киеву.

Напомним, что после разгрома "Лудогорца" Каштру рассказал о четырех китах, на которых будет строить новый "Шахтер".