В Украине завершены аукционы по продаже единых имущественных комплексов госпредприятий "Киевмашсервис" и "Укртелефильм", за которые предложили 20 и 5,1 млн грн соответственно. Информацию об этом исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров разместил на своей странице в Facebook.

Победителем аукциона по продаже единого имущественного комплекса "Киевмашсервис" стала компания "И-Стейт", предложив за него 20 млн грн. "В ходе торгов цена лота выросла на 80 процентов, со стартовых 12 до 20 млн грн. Компания "И-Стейт" стала победителем аукциона, предложив на 2 миллиона больше своих конкурентов. "Киевмашсервис" расположен в Киеве, владеет рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговая мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду", - написал Трубаров.

По его словам, сегодня также завершился аукцион по продаже единого имущественного комплекса "Укртелефильма". Победителем стала компания Риэлтис-Плюс" с предложением в 5,1 млн грн.

Фото: facebook.com/ Віталій Трубаров

Предприятия являлись объектами малой приватизации.

В состав единого имущественного комплекса государственного предприятия «Киевмашсервис», которое расположено по адресу: г. Киев, ул. Пуховская, 4, входит недвижимое имущество площадью 9125,9 кв. м. Кроме того, на предприятии осталось производственное оборудование в виде станков.

Государственное специализированное предприятие «Укртелефильм» – украинская студия телевизионных фильмов. Единый имущественный комплекс предприятия находится в Киев по адресу: ул. Кирилловская, 160. В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Укртелефильм выставили на продажу на Prozorro.

Также мы писали о том ,что экс-руководителя Укртелефильма подозревают в нанесении 70 миллионов гривен убытков.