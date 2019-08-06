Харьковский призывник Егор Потаманов неделю голодал в знак протеста из-за якобы незаконного задержания и призыва на службу в воинскую часть Национальной гвардии. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на брата призывника Дмитрия Тищенко.

Уточняется, что Потаманов голодал в воинской части №3017 целую неделю, начиная с 29 июля, сейчас он уже начал принимать пищу. По словам брата, их вместе с матерью пустили к Потаманову и они попросили Егора прекратить голодовку.

Отказ от еды призывник объяснял тем, что его якобы незаконно задержали и призвали на службу. К тому же сразу после этого скончался его больной отец. В части Егор Потаманов отказался принимать присягу.

Заместитель командира части по работе с личным составом Игорь Николаев сказал, что вопрос призыва в военкомат в данном случае должна расследовать Нацполиция.

В то же время, по данным Медиагруппы "Объектив", призывнику становится хуже. Как заявил парень, ему не предоставляют медицинских услуг. Еще 2 августа юрист Тамила Беспалая впервые встретилась со своим подзащитным в медчасти, но карточку о состоянии его здоровья ей не предоставили, объяснив это завершением рабочего дня.

"Пытались вызвать скорую. Сначала мы просили работников медицинской части это сделать, поскольку по его словам, за время пребывания в медицинской части к нему не подходили врачи. Также были поданы заявления о получении копий медицинской карты и личного дела для ознакомления. Пока результата нет", - рассказала юрист.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве снова начали отлавливать призывников на улицах.

Также мы сообщали, что Кабмин увеличил количество призывников на весеннюю срочную службу.