Вступительная кампания-2019 показала, что за время обучения на бакалаврате у студентов падает уровень знания иностранных языков. Об этом пишут "Украинские Новости".

"Что касается иностранного языка, то мы увидели тревожную тенденцию. Если сравнить результаты ВНО при поступлении (на бакалаврат, - прим. Ред.) части абитуриентов, то они ухудшились при поступлении на магистратуру", - сказала Лилия Гриневич.

Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, вероятной причиной такой тенденции может быть то, что во многих украинских учебных заведениях изучению иностранных языков уделяется слишком мало времени.

Напомним, "Страна" публиковала главные итоги вступительной кампании и писала о том, что 13% абитуриентов поступили на бюджет, но отказались от обучения за госсчет.

Также мы писали, что в МОН решили ввести ВНО по английскому для поступления на магистратуру, при этом обязательным уровнем будет В2 (выше среднего). Также предлагается сделать обязательным владение английским на уровне В1 (средний уровень) для поступающих на бакалавра. Все это в планах воплотить до 2023 года.