Компания New Media Investment Group Inc., владеющая издательством GateHouse Media, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Gannett Co. за $1,4 млрд. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

После завершения сделки акционерам Gannett будет принадлежать около 49,5% в объединенной компании, остальная доля будет находиться в собственности акционеров New Media.

Объединенная группа станет крупнейшим издательством США по количеству изданий и тиражу. После слияния портфель холдинга составит более 260 ежедневных изданий по всей стране, больше, чем у какого-либо другого издателя. Потенциальная аудитория интернет-изданий холдинга также будет максимальной среди всех новостных изданий и холдингов.

Gannett, основанная в 1923 году, является крупнейшим издательством в США по показателю ежедневного тиража газет (4,32 млн). Ей принадлежит общенациональная газета USA Today, а также ряд крупных местных изданий, включая Indianapolis Star, Arisona Republic и Cincinnati Enquirer. Кроме того, через подразделение Gannett Broadcasting фирме принадлежат более 40 телеканалов, а через Gannett Digital - значительные активы в цифровых СМИ.

Тем временем, Gatehouse является лидером по числу принадлежащих ей изданий. Компания выпускает 156 ежедневных газет и 464 еженедельных, большинство из которых являются локальными.

На конец 2018 года в Gannett работали 16 890 сотрудников, в GateHouse - 10 638. Доходы Gannett в 2018 году составили $2,92 млрд, а GateHouse - $1,53 млрд.

Ожидается, что сделка позволит компаниям добиться синергии в размере $275−300 млн в год за счет сокращения расходов. Снижение затрат является ключевым фактором для испытывающих проблемы печатных изданий, без которого им сложно оставаться на плаву и конкурировать с электронными СМИ. По данным исследования, проведенного Университетом Северной Каролины, за последние 15 лет в США прекращено издание более 2,1 тыс. газет.

