Брюгге - Динамо. Где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов
6 августа Динамо на выезде проведет первый матч третьего раунда квалификации в Лиге чемпионов. Киевляне сразятся с бельгийским Брюгге на стадионе "Ян Брейдель". Игра начнется в 21:30. "Страна" будет вести онлайн Брюгге-Динамо с 20:30.
В прямом эфире игру покажет украинский канал "2+2".
Ответный матч назначен на 13 августа. Он состоится в Киеве, на стадионе "Олимпийский".
Накануне встречи "бело-синие" провели тренировку на поле соперника.
Перед игрой наставник Динамо сказал, что Николай Шапаренко сегодня не выйдет на поле, поскольку он не выдержал конкуренцию с другими футболистами, которые на его позиции выглядят сильнее. Участие Виталия Цыганкова - под вопросом.
Тем временем букмекерские конторы принимают большинство ставок на победу Брюгге. Победу Динамо или ничью считают менее вероятными.
Напомним, что на матч с Брюгге коуч Динамо взял 22 футболиста.
Как сообщала "Страна", новобранец Динамо, форвард сборной Люксембурга, Жерсон Родригес накануне рассказал о подготовке к игре с Брюгге.