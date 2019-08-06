6 августа Динамо на выезде проведет первый матч третьего раунда квалификации в Лиге чемпионов. Киевляне сразятся с бельгийским Брюгге на стадионе "Ян Брейдель". Игра начнется в 21:30. "Страна" будет вести онлайн Брюгге-Динамо с 20:30.

В прямом эфире игру покажет украинский канал "2+2".

Ответный матч назначен на 13 августа. Он состоится в Киеве, на стадионе "Олимпийский".

Накануне встречи "бело-синие" провели тренировку на поле соперника.

Перед игрой наставник Динамо сказал, что Николай Шапаренко сегодня не выйдет на поле, поскольку он не выдержал конкуренцию с другими футболистами, которые на его позиции выглядят сильнее. Участие Виталия Цыганкова - под вопросом.

Тем временем букмекерские конторы принимают большинство ставок на победу Брюгге. Победу Динамо или ничью считают менее вероятными.

Напомним, что на матч с Брюгге коуч Динамо взял 22 футболиста.

Как сообщала "Страна", новобранец Динамо, форвард сборной Люксембурга, Жерсон Родригес накануне рассказал о подготовке к игре с Брюгге.