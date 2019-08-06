На центральной улице города Каменка-Днепровская в Запорожской области нетрезвый коп за рулем авто наехал на женщину-пешехода. ДТП произошло 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины полицейскому грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Фото: dbr.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом муж попытался перерезать горло жене во время пьяной ссоры. В полицию поступило сообщение от женщины, которая стала свидетелем конфликта супругов.

Отметим, что в Киеве пьяный начал стрелять по людям в кафе из-за лая собаки.