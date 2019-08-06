6 августа Владимир Зеленский подписал закон о доступе электромобилей к зарядным станциям, принятый на последнем заседании Верховной Рады 8 созыва.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Что изменится после того, как закон вступит в силу?

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей", в частности предусматривает:

"Зеленые номера" - выдачу специальных номеров для электрокаров - с зелеными буквами и цифрами, их еще предстоит разработать;





- выдачу специальных номеров для электрокаров - с зелеными буквами и цифрами, их еще предстоит разработать; Новые дорожные знаки - появятся новые дорожные знаки: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки автомобилей". Знаками обозначат станции зарядки и места для парковки.





- появятся новые дорожные знаки: "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки автомобилей". Знаками обозначат станции зарядки и места для парковки. Штрафы для тех, кто занял места у зарядки - владельцев авто, которые припарковались, закрыв доступ к зарядной станции, будут штрафовать на сумму от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 340 до 510 грн.

Фото:blogs.pravda.com.ua

Один из авторов законопроекта нардеп Алексей Рябчин (глава подкомитета по вопросам энергоэффективности и энергосбережения) сообщил, что теперь начнется разработка зеленых номеров и знаков.

По состоянию на 1 июня 2019 года в Украине зарегистрированы около 25 тысяч электроавтомобилей и гибридов и их количество растет.

Напомним, что Министерство регионального развития предлагает изменить государственные строительные нормы (ГСН) и обязать новые и реконструированные АЗС обустраивать электрозарядными станциями. Соответствующие изменения в ГСН находятся на рассмотрении.

Как сообщала "Страна", 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла закон о введении в Украине зеленых номеров для электромобилей.