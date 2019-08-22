В четверг, 22 августа в Барселоне проходит первая игра за выход в групповой этап Лиги Европы между местным "Эспаньолом" и "Зарей". Стартовый свисток прозвучит на стадионе RCDE в 22:00 по Киеву. В телеэфире его покажет канал "УНИАН" и канал Football Hub.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча:

21:54 Скоро всё начнётся! И чтобы кто не говорил, шансы у нашей команды есть. Это уже показали и "Будучность" и болгарский "ЦСКА"

21:44 Команды завершают подготовку и совсем скоро выйдут на поле. Готовность 15 минут

21:37 А расстановка на футбольном поле по версии УЕФА будет выглядеть так:

Фото: uefa.com

21:33 Сейчас в Барселоне попросту идеальная футбольная погода. Летний вечер и +25 по Цельсию. Без осадков. Интересно, кому это поможет больше.

21:27 Также в стартовом составе каталонского клуба выйдет Факундо Феррейра, хорошо известный всем нам по выступлениям за "Шахтёр".

21:17 С первых минут сегодня на поле у соперников "Зари" выйдет лучший футболист Китая-2018 Ву Лэй

Фото: fp-news.com

21:12 Стали известны стартовые составы команд:

Эспаньол:

Д. Лопес - защитники - Х. Лопес, Л. Лопес, Виллья, Вила - полузащитники - Гранеро, Итурраспе, Дардер - нападающие Пуадо, Феррейра, Ву.

На замене у Давид Гальего: Прието, Санчес, Мелендо, Эспиноса, Рока, Мартин, Кампусано.

Заря:

Шевченко - защитники - Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - полузащитники - Кочергин, Леднев, Иванисеня, Лунев - нападающие Кабаев, Громов.

В резерве Виктора Скрипника: Махарадзе, Каменюка, Хомченовский, Будковский, Белый, Юрченко, Арвеладзе

21:00 Вот так выглядит стадион RCDE, на котором уже через час начнется игра за выход в групповой этап Лиги Европы.

20:55 Украинцы сегодня выйдут на газон форме черного цвета, у вратаря - зеленая.

У их соперников бело-синие комплекты, и желтый у голкипера.

20:50 В Испанию вылетели 20 украинских футболистов.

Список игроков на матч обнародовали и в "Эспаньоле"

Фото: Twitter ФК Эспаньол

20:47 "Заря" вылетела в Барселону 21 августа. Дорога заняла около пяти часов.

Фото: Пресс-служба ФК Заря

20:45 Игру рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ему помогут Майк Пикель и Кристиан Гиттельман. Четвертый судья - Харм Осмерс.

20:40 В составе "Эспаньола" может сыграть лучший игрок чемпионата Китая минувшего сезона Ву Лэй. В команду он перешел нынешним летом. Также в составе каталонцев может выйти экс-нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра. Вместе с командой на игру с Эспаньолом отправился и получивший красную карточку в предыдущей еврокубковой игре нашей команды Назарий Русин. Он морально поможет коллективу.

Заря: "Никто не запретит мечтать"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник дал понять, что силу команды соперников понимает, но самоотдача его игроков будет максимальной. Он отметил, что оказаться в Барселоне очень приятно. "Эспаньол" он назвал хорошей командой.

"Никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе", - сказал на предматчевой пресс-конференции наставник "Зари".

Также Виктор Скрипник сказал, что его команде всего за месяц предстоит провести 10 игр (чемпионат Украины, Кубок и Лига Европы). Такой темп он назвал тяжелым, но "мы сами этого хотим". Наставник отметил, что игроки стараются быть на позитиве, что помогает быстрее восстанавливаться.

Травму центрального защитника Виталия Вернидуба он назвал неприятной. При этом Скрыпник предположил, что большого желания оставшихся игроков хватит для замены травмированных и дисквалифицированных.

Кто бы ни был соперником, все решается на поле. Тренер "Зари" выразил надежду, что обладатель путевки на самом деле определится не в Барселоне, а в Запорожье.

"Повторюсь, наши мечты остаются с нами и никто не посмеет нам запретить мечтать. Хотим осуществить свою мечту", - резюмировал он.

Эспаньол: "Навяжем игру - добьемся успеха"

Главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего на пресс-конференции также отметил достоинства игроков соперника. Он предположил, что команду из Барселоны в родных стенах ждет сложная игра против "Зари". "Их будет очень сложно сдержать", - отметил он, добавив, что соперники "полны энтузиазма".

"Впрочем, если мы навяжем свою игру, то добьемся успеха", - резюмировал Давид Гальего.

Накануне матча Эспаньол - Заря

Перед встречей обе команды провели игры в чемпионатах. "Эспаньол" дома проиграл "Севилье" (0:2). Команда пропустила по голу в каждой из 45-минуток.

В Лиге Европы каталонцы провели четыре поединка, довольно легко обыграв исландский "Стьярнан" и швейцарский "Люцерн". В этих матчах испанцы забили 13 мячей и пропустили всего один.

"Заря" номинально дома, в Запорожье проиграла "Александрии", но при этом сумев распечатать ворота соперников (1:2). Два гола она пропустила во второй половине встречи.

В Лиге Европы "Заря" обошла черногорскую "Будучность" и болгарский ЦСКА.

Видео: youtube.com/The Best of Ukrainian Football

В Лиге Европы сегодня сыграют:

18:00

"Астана" - "БАТЭ"

20:00

"Арарат-Армения" - "Ф91 Дюделанж"

"Судува" - "Ференцварош"

20:30

"Мальме" - "Бней-Иегуда"

"Лудогорец" - "Марибор"

20:45

"Фейеноорд" - "Хапоэль Беер-Шева"

21:00

"Копенгаген" - "Рига"

"АЕК Афины" - "Трабзонспор"

"Легия" - "Рейнджерс"

21:30

"АЗ" - "Антверпен"

"Страсбур" - "Айнтрахт Франкфурт"

"Гент" - "Риека"

"ПСВ" - "Аполлон Лимасол"

21:45

"Стяуа" - "Витория Гимараэш"

"Линфилд" - "Карабах"

"Селтик" - "АИК"

22:00