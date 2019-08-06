Во вторник, 6 августа, киевские динамовцы под руководством Александра Хацкевича начали свой новый сезон в Лиге Чемпионов. Наша команда в бельгийском городе Брюгге минимально уступила одноименному клубу в первой игре третьего квалификационного этапа Лиги Чемпионов.

Ответная игра пройдет на НСК "Олимпийский" через неделю, 13 августа при гораздо более тёплой погоде.

"Страна" ведет текстовый онлайн матча Брюгге - Динамо:

90+1 Финальный свисток. Всё решится в Киеве через неделю. У подопечных Александра Хацкевича вполне есть шансы, чтобы обыграть такое Брюгге в родных стенах.

Одну минуту добавляет к сегодняшней встрече арбитр Хавьер Эстрада Фернандес

89 Де Пена пробил выше ворот Брюгге, убежав в контратаку 3 в 3.

88 Игроки Брюгге катают мяч по своей половине и пытаются забросить дальний пас в штрафную Динамо. Снова неудачно.

Три встречи из пяти сегодняшнего игрового вечера уже завершились. ПАОК дома разошёлся ничьёй с Аяксом (2:2), Карабах переиграл в гостях АПОЕЛ (1:2), а динамовцы из Загреба дома сыграли 1:1 с Ференцварошем.

В ещё незавершенной встрече Црвена Звезда в Белграде побеждает ФК Копенгаген.

82 Схрейверс пробил в левый нижний от себя угол ворот Динамо. У самой штанги пролетел мяч.

Сейчас только начало сезона. Ещё раскачаются, ещё вкатятся - было бы куда!

Фото: twitter.com/asstudioinua

78 После появления на поле Цыганкова, Родригеса и Де Пены динамовцы перехватили инициативу. Но пока "сыровато" выглядят их атаки. Однако, они уже появились.

76 Запущенный тут же в контратаку Тау ворвался в штрафную, но ударить точно ему помешал Кадар. Угловой. И по его итогам мяч далеко в поле выбил Бойко.

75 Удар Викторы Цыганкова. Мощно, но высоко.

75 На поле что-то похожее на перехват инициативы гостями.

74 Динамовцы снова разыграли стандарт, но до удара дело в этот раз не дошло.

73 Прострел Де Пены низом, угловой.

72 Динамовцы пошли в атаку и заработали штрафной у ворот Брюгге.

70 Попытка удара в прыжке по воротам Дениса Бойко от Окереке. Не удалось нападающему Брюгге поразить ворота Динамо.

65 Опаснейший момент! Митрович вынес мяч из ворот Брюгге после розыгрыша углового!

64 И третья замена у Динамо. Де Пена меняет Вербича. Полузащитника вместо полузащитника.

63 Первая замена в составе Брюгге. Ушёл отдыхать очень активный сегодня нападающий Бонавентура. Вышел - центральный полузащитник Схрейверс

62 Атаку хозяев поле останавливает судья. Они нарушили правила в центре поля.

57 Массированная атака динамовцев на Брюгге. Правда, удару Буяльского у линии штрафной помешал Бонавентура.

56 Динамовцы отодвинули игру от своих ворот. Это уже радует.

54 Борьба в центре поля. Много нарушений, игроки Брюгге стали ошибаться чаще.

Фото: twitter.com/romanger89

51 Но всё ещё много ошибок в центре поля у гостей. Этим пользуются игроки Брюгге.

49 После перерыва динамовцы завладели мячом. И начали быстро его отбирать.

45 С Богом! Поехали! Второй тайм начался!

Жерсон Родригес в перерыве сменил Артём Беседина по позиции. С дебютом новичка Динамо! И всё же в гостях не рискнул Александр Хацкевич выпускать второго нападающего. Вместо этого он решил усилить игру, добавив в игру также Виктора Цыганкова. Он заменил Александра Караваева.

22:31 Обе команды возвращаются на поле.

Фото: twitter.com/belozyorov_k

45+1 Свисток на перерыв. Надеемся на лучшее во втором.

Видео: youtube.com/Velvet Music

45 Первая сорокапятиминутка завершается при тотальном преимуществе хозяев поля. Динамовцам предстоит серьезный разговор в перерыве.

44 Кенздера предупреждён жёлтой карточкой. Ничья по предупреждениям.

43 Кенздера зачем-то головой сбросил назад на Бойко, вынудив вратаря Динамо бросаться в Бонавентуре, чтобы помешать выходу нападающего Брюгге 1 на 1 с собой. Жёсткое столкновение. Угроза миновала

41 Навес и мяч в борьбе улетает за ворота. И тут же свободный удар исполнил Бойко.

40 Гармаш сбил Вормера. Штрафной на расстоянии 35-40 метров до ворот Динамо. Первая жёлтая карточка у гостей.

38 Бонавентуре отмахнулся от Караваева и получил жёлтую карточку. Ещё одно предупреждение у Брюгге.

36 Караваев сбил Мату у линии штрафной Динамо. Пенальти. Ванакен забивает. 1-0, Брюгге впереди.

35 Происходящее на поле в Брюгге напоминает первый тайм суперкубковой игры динамовцев против Шахтёра.

34 Повреждение у Буяльского. Его увели за пределы поля врачи замораживать ногу.

33 Полностью владеют инициативой на поле хозяева. С трудом выходят из своей штрафной с мячом динамовцы. Непростые минуты для подопечных Александра Хацкевича.

32 Атака Брюгге по правому флангу. Тау врывался в штрафную на скорости, Сидорчук и Кадар сумели помешать ему пробить. Угловой.

31 Навес, Миколенко перехватил мяч и вынудил соперника нарушить правила против себя. Бойко сильно и далеко выбил круглого в поле.

30 Атакуют игроки Брюгге и зарабатывают штрафной у штрафной Динамо

26 Ещё одна опасность у ворот Динамо. Эдуард Соболь навесил в штрафную и удар с нескольких метров потащил Денис Бойко!

23 Тау отобрал мяч в центре поля и рванул к штрафной Динамо, но Тамаш Кадар на подступах сумел помешать атаке Брюгге.

Фото: twitter.com/_Ljoshik

20 Первая жёлтая карточка. Защитник Брюгге Дели в центре поля отмахнулся рукой от Гармаша.

18 Дальний заброс на половину поля хозяев на Беседина, но в офсайд забежал Артём.

17 После этого игроки Брюгге перехватили контроль над мячом

15 И тут же Артём Беседин технично обошёл двоих защитников и ворвался в штрафную Брюгге. Нападающий Динамо оказался один на один с вратарём, но решил пробить прямо в него.

13 Обе команды играют широко, но быстро теряют мяч. Динамичный футбол. По моментам острее пока выглядят хозяева.

12 Динамовцы с мячом

9 И в контратаку убегают подопечные Хацкевича. Вербич пробил по воротам Брюгге, находясь перед штрафной. Выше!

Фото: twitter.com/seankehl, twitter.com/beloschuk

7 Бойко потащил ещё один удар! На этот раз пробивал Бонавентуре. Угловой!

6 Ответ Брюгге! Бонавентура мощно пробил почти из вратарской Динамо, но Бойко сумел отвести мяч от ворот!

4 Первый опасный момент у ворот Брюгге! Караваев пробил с правого фланга, ворвавшись в штрафную соперников. Выше пролетел мяч!

2 Игра идёт на половине поля хозяев. Наши игроки контролируют мяч, бельгийцы нарушают.

1 Динамовцы заработали штрафной на половине поля Брюгге. Вербич навесил в штрафную, удар головой и угловой

21:31 (1) С Богом! Поехали! Первая игра "Динамо" в новом сезоне Лиги Чемпионов началась!

21:28 Игроки уже на поле. Скоро всё начнётся!

Видео: youtube.com/inal alanskiy

21:25 Вечная память Валерию Васильевичу!

Фото: twitter.com/DynamoOntour

21:23 Игроки амстердамского "Аякса" сравняли счёт в гостей игре с ПАОКом. Теперь там 2:2.

21:15 Манера игры бельгийского клуба в новом сезоне - быстрые фланги. Динамовцы успешно противостояли практикующим такой стиль "горнякам" в Суперкубке. Вероятно, игру "вторым номером" Александр Хацкевич выберет и сегодня.

21:11 На 54-й минуте встречи игроки Карабаха сумели открыть счёт в гостях. В параллельной игре греческий ПАОК дома продолжает удерживать счёт в 2:1 против голландского Аякса.

21:07 В игре АПОЕЛя против Карабаха к 50-й минуте 0:0.

Фото: twitter.com/misha_kinder

21:04 В прошлом сезоне "Брюгге" напрямую вышел в группой этап ЛЧ, где команда заняла третье место с квартете с Боруссией Дортмунд, Атлетико Мадрид и Монако. В 1\16 Лиги Европы бельгийцы уступили швейцарскому "Зальцбургу" 2:1 дома и 0:4 на выезде

20:56 Нужно помнить обо всём! До футбола осталось менее получаса.

Фото: instagram.com/comedyfootball.ua

20:50 Параллельно с нашей встречей начнётся игра в Белграде, где Црвена Звезда примет Копенгаген. Футбольный вечер сегодня начался поединками ПАОКа с Аяксом и АПОЕЛя с Карабахом. После первого тайма счёт там 2-1 и 0-0 соответственно.

20:47 Сегодняшняя встреча станет первой в истории Динамо и Брюгге. С другими бельгийскими командами динамовцы уже играли четыре раза и добыли на текущий момент только одну победу.

20:39 Появились стартовые составы команд. Александр Хацкевич решил сохранить в резерве полузащитника Виктора Цыганкова и нападающего Франа Соля.

Динамо (4-1-4-1): Бойко - защитники Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - полузащитники - Сидорчук, Буяльский - Караваев, Гармаш, Вербич - нападающий Беседин

На замене у Александра Хацкевича: Бущан, Шабанов, Кадири, Родригес, Де Пена, Цыганков, Соль

Фото: twitter.com/DynamoKyiv

В старте у бельгийской команды вышел Эдуард Соболь и приобретенный у "Ливерпуля" вратарь Миньоле.

Брюгге (4-3-3): Миньоле - защитники Мата, Митрович, Дели, Соболь - полузащитники -Вормер, Ритс, Ванакен - нападающие - Тау, Окереке, Бонавентуре

Запасные у Филиппа Клемена: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Мехеле, Опенда

20:21 Бельгийцы выйдут на поле в сине-черной форме (голкипер в красном), динамовцы - в белых комплектах (вратарь в салатовом).

20:12 Динамовцы уже потренировались в Бельгии.

Приехал на тренировку родной для себя команды в Брюгге Евгений Макаренко. Игрок бельгийского Андерлехта преодолел более 100 километров, чтобы встретиться с бывшими напарниками по команде, а также тренерским и административным штабом.

Евгений сообщил, что динамовцам всего нужно следить за полузащитником Брюгге Хансом Ванакеном, который в предыдущих сезонах был на ведущих ролях в чемпионате Бельгии. Также он сказал, что дружит с игроком Брюгге экс-"горняком" Эдуардом Соболем, даже в теннис с ним играл, но болеть все равно будет за Динамо.

Кто в составе

Наставник Динамо намекнул на возможное на возвращение в строй лидера команды Виктора Цыганкова и дебют Жерсона Родригеса. При этом Николай Шапаренко, по официальной версии - из-за неудовлетворительных игровых кондиций, отправлен в динамовский дубль.

В свою очередь в "Брюгге" лишились лидеров своего минувшего сезона во главе с главным тренером. Ушли левый полузащитник Арно Груневелд (6 голов и 4 голевых передачи), центральный полузащитник Марвелус Накамба и нападающий Уэсли (17 голов и 10 голевых передач). Вместо ушедшего пришел наставник Филипп Клемен. Также в межсезонье "залечь на дно" в Брюгге решил бывший вратарь Ливерпуля Симон Миньоле.

Перед игрой

Коуч Брюгге Филипп Клеман сообщил, что пытался разобрать игру Динамо при помощи украинца Эдуарда Соболя, которого сегодня ждут в старте бельгийской команды. Он озвучил украинцу свои выводы и тот подтвердил их.

Брюгге в предыдущем туре чемпионата Бельгии разгромил ФК Сент-Трюйден 6:0.

Александр Хацкевич аналогично уделил внимание разбору игры соперника и на предматчевой пресс-конференции был в хорошем настроении. Его динамовцы сезон начали с трофея, а в игре чемпионата страны перед поездкой в Бельгию разгромили ПФК Львов 3:0, а до того - еще один львовский клуб Карпаты 2:0. Игровые результаты киевлян перед стартом в Лиге Чемпионов идут по нарастающей.

Футбольный эксперт Йожеф Сабо перед матчем поделился мнением, что игра будет непростой для Динамо, несмотря на то, что в Брюгге продали ведущих игроков. Он сказал, что его беспокоит правый фланг и линия нападения, но высказал уверенность, что Александр Хацкевич сбалансирует игру, а молодежь проявит себя с лучшей стороны.

Лига чемпионов

Следующим соперником лучшей команды нашей пары в Лиге Чемпионов станут либо швейцарский Базель, либо австрийский ЛАСК, которые проведут очную встречу.

С ними и будет разыграна путевка в групповой этап ЛЧ. Первая игра запланирована на 20/21 августа. Ответная состоится через неделю - 27/28 августа.

Все игры 6 августа в Лиге Чемпионов:

ПАОК - Аякс

АПОЕЛ - Карабах

Динамо Загреб - Ференцварош

Црвена Звезда - Копенгаген

Брюгге - Динамо Киев

Все игры 7 августа в Лиге Чемпионов: