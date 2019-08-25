В Харькове двоих мужчин, которые в мае 2018 года совершили разбойное нападение на турецкого бизнесмена, суд посадил на 7 и 7,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что трое мужчин, надев маски, в мае 2018 года совершили разбойное нападение на квартиру, в которой находился 36-летний бизнесмен из Турции и его 28-летний друг из Азербайджана. Нападавшие, угрожая иностранцам оружием, связали их. В квартире бизнесмена на тот момент было всего около 4 тыс. грн наличными. Преступники забрали деньги, а также Iphone 7, часы марок Patek Philippe и Danier Chin, брендовую спортивную куртку и кожаный ремень.

Киевский районный суд Харькова признал виновными двух харьковчан. 26-летнему злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Второму - 21-летнему ранее судимому за имущественные преступления соучастнику - 7,5 лет лишения свободы. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Дело рассматривалось по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела по третьему соучастнику преступления выделены в отдельное производство. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.

Напомним, полиция задержала шестерых разбойников, которые атаковали полицейского на Оболони в Киеве.

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