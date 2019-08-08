Августовскими ночами можно увидеть один из самых зрелищных метеорных потоков лета - Персеиды. Он начался в конце июля и продлится до 26 августа, но самой зрелищной будет ночь с 12-е на 13-е число, когда в час появятся до 100 вспышек на небе.

Что такое Персеиды?

То что часто называют звездопадом, на самом деле - метеорный поток. Каждое лето Земля проходит сквозь хвост кометы Свифта-Туттля, состоящего из пыли и частичек. Попадая в атмосферу нашей планеты, они раскаляются и быстро сгорают, оставляя яркие мелькающие вспышки. Если смотреть с поверхности Земли, кажется, что эпицентр "падающих звезд" сосредоточился в районе созвездия Персея, поэтому поток и назвали в честь героя греческих мифов.

Сама комета приближается к нашей системе редко. В 1992 году она максимально приближалась в последний раз. А теперь этот "хвостатый объект" пройдет через Солнечную систему в 2126 году.

Персеиды считаются быстрым звездопадом - раскаленные частички хвоста кометы мелькают на ночном небе, как вспышки.

Яркое астрономическое событие уже в 8-11 веке заметили японцы и корейцы, о чем говорят записи в летописях. Но официальная слава первооткрывателя принадлежит математику Ламберу Адольфу Жаку Кетеле. Бельгиец зафиксировал это явление в 1839 году. Тогда Персеиды были особенно щедрыми - до 160 частичек проносилось на звездном небе за час.

Первым же, кто понял, что природу Персеид, источником которых является шлейф кометы, стал итальянец Джованни Скиапарелли.

Когда и где смотреть звездопад

В этом году звездопад можно наблюдать с 17 июля по 26 августа. Но пик выпадет на 12-13 августа, когда ожидаются до 100 метеоров в час. Правда, луна, которая к этому времени будет близкой к своей полной форме, ухудшит обзор на ночном небе.

Больше всего "падающих звезд" можно будет увидеть в районе созвездия Персея, чуть ниже Кассиопеи, напоминающей английскую букву W. Оптимальное время - с полуночи до четырех утра.

Идеально для наблюдения за звездами подходят места с минимумом источников света - вдали от фонарей и прожекторов, а также с хорошим обзором неба. Это могут быть берега водоемов, поляны в лесу, поля. Хотя и в городе, конечно, можно разглядеть кометы.

Традиционно персеиды связывают с возможностью загадать желание - если успеть о нем подумать, пока "падает звезда", считается, что оно сбудется.