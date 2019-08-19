Десятка лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу
В десятке лучших голеадоров украинского первенства после первых четырех туров чемпионата (не считая перенесенный матч "Мариуполь" - "Динамо") страны уже есть два лидера. Ими стали голеадоры донбасских клубов: Богдан Леднев ("Заря") и Марлос ("шахтер"), забившие по 3 гола.
У всех остальных преследователей не более двух голов в этом сезоне.
|Футболист
|Команда
|М
|П
|И
|Ср.
|1. Богдан Леднев
|Заря
|3
|0
|4
|0,75
|2. Марлос
|Шахтёр
|3
|0
|4
|0,75
|3. Виталий Буяльский
|Динамо
|2
|1
|2
|1,0
|4. Руслан Фомин
|Ильичевец
|2
|1
|2
|1,0
|5. Дентиньо
|Шахтёр
|2
|0
|3
|0,67
|6. Александр Филиппов
|Десна
|2
|0
|4
|0,50
|7.Алексей Гуцуляк
|Карпаты
|2
|0
|4
|0,50
|8. Жуниор Мораес
|Шахтёр
|2
|0
|4
|0,50
|9. Кирилл Ковалец
|Александрия
|2
|0
|4
|0,50
|10. Эдин Шехич
|Ворскла
|2
|0
|4
|0,50
М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру
Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу 2019/2020, где также изменили схему ротации команд между Премьер и Первой лигами.
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