В десятке лучших голеадоров украинского первенства после первых четырех туров чемпионата (не считая перенесенный матч "Мариуполь" - "Динамо") страны уже есть два лидера. Ими стали голеадоры донбасских клубов: Богдан Леднев ("Заря") и Марлос ("шахтер"), забившие по 3 гола.

У всех остальных преследователей не более двух голов в этом сезоне.

Футболист Команда М П И Ср. 1. Богдан Леднев Заря 3 0 4 0,75 2. Марлос Шахтёр 3 0 4 0,75 3. Виталий Буяльский Динамо 2 1 2 1,0 4. Руслан Фомин Ильичевец 2 1 2 1,0 5. Дентиньо Шахтёр 2 0 3 0,67 6. Александр Филиппов Десна 2 0 4 0,50 7.Алексей Гуцуляк Карпаты 2 0 4 0,50 8. Жуниор Мораес Шахтёр 2 0 4 0,50 9. Кирилл Ковалец Александрия 2 0 4 0,50 10. Эдин Шехич Ворскла 2 0 4 0,50

М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру

Ранее "Страна" оперативно сообщила о положении команд в чемпионате Украины по футболу 2019/2020, где также изменили схему ротации команд между Премьер и Первой лигами.