В чемпионате Украины по футболу сыграны почти 4 тура первого этапа первенства, в котором выступает дюжина команд.

В частности, в туре донецкий "Шахтер" одержал выездную победу над "Львовом" со счетом 2:0.

Отметим, что матч "Мариуполя" и "Динамо" перенесли на 25 сентября. Причина - участие обеих команд в еврокубках.

Команда И В Н П М О 1. Шахтер 4 4 0 0 10-2 12 2. Заря 4 2 1 1 6-4 7 3. Десна 4 2 1 1 4-2 7 4. Колос 4 1 1 0 4-4 7 5. Динамо 3 2 0 1 6-2 6 6. Александрия 4 2 0 2 6-7 6 7. Днепр-1 4 1 2 1 4-3 5 8. Мариуполь 3 1 1 1 4-4 4 9. Карпаты 4 1 1 2 4-7 4 10.Ворскла 4 1 1 2 4-6 4 11.Львов 4 1 0 3 4-9 3 12.Олимпик 4 0 0 4 2-8 0

Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола утвердили новую систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020.

Отмечается, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.

Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В это же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ.

Это значит, что стыковых матчей не будет, потому что в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года и в сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 сразу шестнадцать.

Ранее "Страна" опубликовала таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины.