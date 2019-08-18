Опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после четырех туров
В чемпионате Украины по футболу сыграны почти 4 тура первого этапа первенства, в котором выступает дюжина команд.
В частности, в туре донецкий "Шахтер" одержал выездную победу над "Львовом" со счетом 2:0.
Отметим, что матч "Мариуполя" и "Динамо" перенесли на 25 сентября. Причина - участие обеих команд в еврокубках.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шахтер
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2. Заря
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|3. Десна
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|4. Колос
|4
|1
|1
|0
|4-4
|7
|5. Динамо
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|6. Александрия
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|7. Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|8. Мариуполь
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|9. Карпаты
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|10.Ворскла
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|11.Львов
|4
|1
|0
|3
|4-9
|3
|12.Олимпик
|4
|0
|0
|4
|2-8
|0
Ранее сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола утвердили новую систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой по итогам сезона 2019-2020.
Отмечается, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ был утвержден вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.
Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу. В это же время тройка призеров Первой лиги также напрямую выйдет в УПЛ.
Это значит, что стыковых матчей не будет, потому что в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года и в сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 сразу шестнадцать.
Ранее "Страна" опубликовала таблицу лучших бомбардиров чемпионата Украины.