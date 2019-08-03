Аргентинский нападающий Лионель Месси получил трехмесячную дисквалификацию от местной южноамериканской федерации (КОНМЕБОЛ) на матчи своей сборной. Так игрок наказан за неподобающее поведение во время Кубка Америки-2019.

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали турнира, но Месси проигнорировал церемонию награждения, а также заявил, что коррупция и судьи не позволили его команде выйти в финал турнира.

Таким образом, теперь он сможет выйти на поле в составе национальной команды только в начале ноября. Также была увеличена сумма штрафа, которая теперь составляет 50 тысяч долларов.

На оставшуюся часть года у аргентинцев запланированы только товарищеские матчи. В сентябре должны состояться игры со сборными Мексики и Чили. Эти матчи пройдут в США. В октябре сборная Аргентины встретится в гостях с командами Германии и Басконии. В ноябре у "альбиселесте" запланированы два матча в Саудовской Аравии, соперниками будут сборные этой азиатской страны и Бразилии.

Стычка Месси и Гари Меделя, которая привела к красным карточка для обоих в матче за третье место на Копа Америка. Фото: Getty Images

Конфедерация предоставила Месси и Аргентинской футбольной ассоциации семь дней для обжалования санкций.

Отметим, что Месси также отстранен от участия в первом матче отборочного турнира ЧМ-2022 в марте из-за красной карточки, которую получил в матче против Чили во время эпизода с Гари Меделем.

Ранее ходили слухи, что Месси могут отстранить от сборной на два года.

Также "Страна" сообщала, что в ООН возмутились, что доходы Месси в 2 раза превышают суммарную зарплату лучших 1700 футболисток мира.